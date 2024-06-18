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Турция обыграла Грузию в матче Евро-2024

Турция обыграла Грузию со счетом 3:1 в матче группового этапа Евро-2024

В матче первого тура группового этапа Евро-2024 сборная Турции обыграла Грузию.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер, а также Керем Актюркоглу, который забил в пустые ворота на последней минуте. За Грузию мяч забил Жорж Микаутадзе.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В другом матче группы F сыграют Португалия и Чехия. Встреча пройдет 18 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Грузия во втором матче встретится с Португалией. Турция сыграет с Чехией. Оба матча состоятся 22 июня.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее турецкие и грузинские фанаты устроили драку перед матчем Евро.

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