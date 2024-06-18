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В Белоруссии рассматривают возможности для строительства атомного флота

Посол: Россия и Белоруссия обсуждают планы на белорусский атомный флот

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Росатомфлот

Россия и Белоруссия обсуждают планы на белорусский атомный ледокольный флот как совместный проект двух стран. Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой, передает ТАСС.

«Пока российская сторона изучает наши компетенции. Ни финансовой схемы, ни организационной схемы пока нет. Определяется перечень предприятий, которые будут участвовать, и компетенции», — заявил Крутой.

Белорусский дипломат впервые упомянул об этой возможности в феврале 2024 года — тогда Крутой отмечал, что вскоре судоходство по Северному морскому пути может стать очень важной и прибыльной статьей доходов. Россия и Белоруссия, считает Крутой, могли бы разделить между собой компетенции в строительстве атомных ледоколов благодаря развитой промышленности и машиностроению в Белоруссии.

До этого глава российского министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Россия в кооперации с Китаем способна добиться прогресса в наращивании объема грузовых перевозок по Северному морскому пути.

Ранее в ЛДПР предложили присвоить Северному морскому пути имя Артура Чилингарова.

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