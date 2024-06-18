РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих

В РЖД заявили, что сотрудники компании не разрешают провожающим заходить в «Сапсаны» и некоторые скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РИА Новости.

В РЖД подчеркнули, что подобное объясняется приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 февраля. Также провожающие не допускаются к посещению вагонов «Сапсанов» на промежуточных станциях.

В заявлении подчеркивается, что в других поездах следования »Федеральной пассажирской компании» провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, подтвердивших, что эти люди находятся с ними.

Таким образом в РЖД прокомментировали жалобы пассажиров на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования.

До этого «Федеральная пассажирская компания» усилила меры безопасности в поездах дальнего следования после теракта в «Крокус Сити Холле».

Отмечается, что ФПК ввела усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке и допуске провожающих.

Ранее в РЖД захотели запретить высадку животных без хозяев из электричек.