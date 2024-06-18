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Генсек СНГ призвал не допустить раскачки Западом ситуации в объединении

Генсек СНГ Лебедев предупредил, что Запад может раскачать ситуацию в объединении

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РИА «Новости»

Запад может попытаться вновь «раскачать» ситуацию в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), входящие в объединение государства должны не допустить такого развития событий. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Опыт показывает, что от Запада в нынешней ситуации можно всего ожидать. Поэтому, к сожалению, такая вот опасность, на мой взгляд, сохраняется», — заявил он.

До этого глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Запад стремится создавать условия в странах СНГ для «цветных революций», параллельно формируя «правительства в изгнании» для того, чтобы они пришли к власти в нужный момент.

По словам Бортникова, с этой целью западные спецслужбы используют агентуру, оппозиционные партии, которые фактически подконтрольны им, некоммерческие организации и якобы независимые средства массовой информации.

Ранее директор ФСБ рассказал, как НАТО втягивает Молдавию в войну с Россией.

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