Во Владивостоке не стали отменять концерт Орбакайте после требований в соцсетях

Власти Владивостока не стали отменять концерт Кристины Орбакайте, который запланирован на 19 марта. Об этом сообщили в муниципальном управлении города.

В соцсетях некоторые россияне призвали запретить мероприятие артистки. В администрации ответили, что Орбакайте не иноагент, а ее репертуар соответствует законодательству.

«На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор, идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», — заключили в муниципальном центре управления.

В МЦУ обратили внимание, что сами организаторы концертов несут полную ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов. А контролировать такие моменты должна полиция.

До этого после обращения общественников концерт исполнительницы отметили в Красноярске, Иркутске и Братске. 10 и 12 марта в театрально-концертном центре «Братск-Арт» и дворце спорта «Труд» должны были пройти концерты российской артистки. Однако, по информации журналистов, сейчас афиши выступления Кристины Орбакайте удалены.

Ранее представители Орбакайте опровергли наличие у нее американского гражданства.