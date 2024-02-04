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Кологривый о ссоре с Гордоном: «Смелый такой»

Актер Никита Кологривый поссорился с Гордоном на шоу «Закрытый показ»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В эфире программы «Закрытый показ» актер Никита Кологривый поссорился с телеведущим Александром Гордоном. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«Какой ты хороший, блин, смелый такой», — с такими словами уходил звезда «Слова пацана» со съемочной площадки, обращаясь к Гордону.

Незадолго до этого телеведущий попросил Кологривого рассказать о новом триллере «Подельники» с его участием. После мини-рецензии на фильм Гордон признался, что ни за что бы не пошел смотреть этот проект, и посоветовал актеру рассказать о работе «в двух словах». Затем Кологривый возмутился и произнес фразу: «Хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?»

После этого Гордон напомнил актеру, что он находится на съемках авторской программы, поэтому именно телеведущему решать, «чего хотеть». Он заявил, что если Кологривый не намерен отвечать на его вопрос, то его никто не держит на шоу. Кологривый покинул съемочную площадку.

Никита Кологривый не раз был в центре скандала: в январе артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее сообщалось, что ведущему Александру Гордону вызвали «скорую» в студии Первого канала.

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