Солистку A'Studio заподозрили в беременности

Солистка A'Studio Кети Топурия спровоцировала слухи о беременности, выйдя на сцену в объемном жакете. Об этом сообщает Super.ru, опубликовав видео и фото певицы.

Издание выложило ролик с выступления певицы на частном мероприятии: девушка появилась на вечеринке в объемном белом пиджаке, под который надела облегающую майку. Кроме того, добавляет Super.ru, на нескольких фото певицы виден ее округлившийся живот. Сама артистка не подтверждала слухи о беременности.

В ноябре 2020 года Топурия вышла замуж за предпринимателя Льва Деньгова, а 21 января 2021 года у супругов появился общий ребенок Адам. Артистка рассказывала, что познакомилась с бизнесменом благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман.

От первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом Топурия растит дочь Оливию. Артистка говорила в интервью, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней.

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