Митя Фомин об участии в экстремальном шоу: «Будто постирали и отжали»

Певец Митя Фомин заявил в беседе с Hello!, что ощущение от участия в шоу «Выжить в Самарканде» можно сравнить с нахождением в центрифуге.

По словам Фомина, на проекте его будто «постирали и отжали». Он отметил, что в таком «первозданном виде» участникам приходится заново учиться и обновлять рефлексы. Артист добавил, что в шоу приходится за короткое время поставить себя так, чтобы быть «полезным, уместным и не показаться глупым».

«К тому же проявляется очень много важных социальных качеств, которые иногда теряются, когда ты живешь среди людей. Поэтому я с удовольствием принимаю такие предложения. Но в следующий раз, наверное, сто раз подумаю. Ведь шоу становятся все сложнее и хитрее», — поделился исполнитель.

В шоу «Выжить в Самарканде» артисты, медийные личности и лидеры мнений соревновались в испытаниях на вылет с обычными людьми из российских городов за приз в 10 миллионов рублей.

Победители ряда состязаний проводили ночь в шикарном отеле, в то время как проигравшие отправлялись в горный лагерь, где испытывали трудности из-за нехватки еды, воды и жилищных условий.

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