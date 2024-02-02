Солист «Иванушек International» рассказал, как проведет свадьбу

Певец Кирилл Туриченко признался в беседе с изданием «СтарХит», что хочет отпраздновать свадьбу дважды.

Туриченко отметил, что уже расписался с женой Дарьей Тарасовой летом 2023 года. Это произошло на съемках клипа на песню «Я хочу любви». Артист объяснил, что его предложение руки и сердца было сюрпризом.

«Я в полной секретности пригласил на съемку выездную регистрацию. Она до последнего думала, что мы просто снимаем финал романтичного видео», — вспомнил исполнитель.

На данный момент пара не отпраздновала торжество. Однако певец хочет сыграть две свадьбы. Один праздник он планирует провести с семьей и друзьями, а второй — в широком кругу. Артист хочет устроить «большую и веселую» свадьбу. Однако исполнитель не знает, когда сможет это реализовать. Музыкант объяснил, что сейчас у него много других вопросов и забот.

«Очень много времени уделяется работе. Вот даже сейчас мы общаемся с вами, когда я нахожусь в отпуске. Но мы с Дашей с пониманием относимся друг к другу и к ситуации, поддерживаем друг друга. Так что всему свое время!» — поделился певец.

Дарья Тарасова является блогершей и стилистом-имиджмейкером. Она познакомилась с Туриченко в 2016 году. В 2020-м артист и блогершка завели роман.

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