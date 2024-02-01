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Катя Лель рассказала, как ее спас Максим Галкин*

Певица Катя Лель вспомнила, что шутка Галкина спасла ее на сцене

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Катя Лель вспомнила, как однажды Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) спас ее во время неловкой ситуации на сцене. Об этом исполнительница рассказала в YouTube-интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

«От усталости и температуры я перепутала местами имя и отчество [человека, которого поздравляла с днем рождения]. Было так стыдно. Макс Галкин быстро спас ситуацию, сказав: «Вообще-то, она инопланетянка и не знает, что у нас есть имена и отчества, но сделала это искренне», — вспомнила певица.

Лель вспомнила, что на пике своей карьеры ей было неважно, сколько она зарабатывает за выступление — главное для нее было получать удовольствие от работы и проникаться «музыкальной энергией». Однако затем артистка поняла, что начала превращаться в робота и забывать свое имя от усталости. Момент с Галкиным произошел, когда Лель летела уже на третьем самолете за день, чтобы поздравить одного известного человека.

В том же интервью Лель призналась, что у бывшего мужа бизнесмена Игоря Кузнецова были проблемы с алкоголем. По словам звезды, она давала экс-супругу шанс измениться, но предприниматель сделал другой выбор.

Ранее Лоза рассказал, что поможет участникам «голой» вечеринки.

*  признан в РФ иностранным агентом
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