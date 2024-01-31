Всю группу «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

О депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика российской рок-группы «Би-2» договорились израильский консул и таиландские иммиграционные органы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, из королевства также вышлют гитариста группы Александра Умана (Шура «Би-2»).

Накануне стало известно, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль. Подробнее о причинах задержания участников «Би-2» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2».