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Звезда «Уральских пельменей» назвал плохими матерящихся стендап-комиков

Юморист Сергей Ершов заявил, что хороший стендап-комик редко матерится

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ershovsergey1/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Юморист и бывший участник «Уральских пельменей» Сергей Ершов признался в интервью с блогером Андреем Пределиным, что считает плохими матерящихся стендап-комиков.

Ершов отметил, что сам не имеет ничего против мата, хоть сам его и не использует. Он уверил, что мат уместен в определенном месте и времени, однако не когда на нем постоянно разговаривают. По его мнению, хорошие стендап-комики очень редко используют нецензурную лексику.

«Я смотрю за стендаперами и четко вижу уровень, где можно было сматериться, а где можно было не сматериться. И где можно было не материться — матерятся, я считаю, это плохие стендаперы. Вот и все. А они, наверное, считают, что они крутые. Ради бога», — заявил артист.

Ершов не исключает, что наличие такого огромного количества мата может быть продиктовано потребностью у публики. Однако юморист считает это плохой тенденцией.

В июне 2023 года другой участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков возмутился количеству мата в выступлениях современных комиков. Артиста шокировало, что его коллеги очень много матерятся. Он назвал программы, в которых используется обсценная лексика, «адским трешем».

Ранее Кудрявцева сорвалась на шоу у Малахова.

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