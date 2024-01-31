«Роль стервы»: продюсер объяснил истерики Полины Гагариной на «Голосе»

Продюсер и критик Павел Рудченко в разговоре с The Voice заявил, что Полина Гагарина устраивает скандалы на шоу «Голос» по задумке сценаристов проекта.

«Гагарина и раньше срывалась в эфире «Голоса». Помню ее конфликт с Бастой. Мне кажется, это спланированный пиар-ход ради высоких рейтингов. У каждого наставника на проекте определенная роль, согласованная с редакторами. Благодаря им «Голос» становится более интересным. И мы видим, что роль стервы выпала Полине Гагариной», — заявил Рудченко.

20 января Полина Гагарина пожаловалась в шоу «Голос» на трудности работы в программе. Гагарина сделала это после выступления участницы Анастасии Паньшиной, которая перепела хит артистки «Спектакль окончен». Певица призналась, что редко слышит хорошие каверы на ее песни, однако этот ей понравился.

Она и Владимир Пресняков повернулись к участнице. Члены жюри попросили Гагарину спеть дуэтом с Паньшиной, но артистка поначалу отказывалась. В итоге Гагарина согласилась спеть с девушкой при условии, что та вступит в ее команду. Однако после песни участница выбрала Преснякова в качестве своего наставника. После этого Гагарина встала и ушла за кулисы, в шутку назвав ситуацию «абьюзом».

Ранее режиссера Локшина призвали проверить на дискредитацию ВС РФ и финансирование ВСУ.