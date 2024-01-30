Организаторы концертов «Би-2» в Таиланде: визы для артистов были оформлены некорректно

VPI Event Co., Ltd., организаторы концертов рок-группы «Би-2» в Таиланде, подтвердили, что артисты были задержаны из-за некорректно оформленных виз. Об этом сказано в Telegram-канале организаторов.

Отмечается, что для участников группы была оформлена туристическая виза, что привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда.

Компания взяла на себя ответственность за случившееся.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концентров музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

На следующий день районный суд провинции Пхукет оштрафовал музыкантов на $588. Тогда же Генеральное консульство РФ на Пхукете заявило, что артистам грозит депортация.

Позже в министерстве иностранных дел Израиля сообщили о намерении помочь участникам «Би-2». Ожидалось, что вместо РФ артистов могут депортировать в еврейское государство. Однако после визита сотрудников российского консульства правоохранительные органы Таиланда отказались от этой идеи.

Ранее Леву из «Би-2» заметили на рейсе в Израиль.