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Лева из «Би-2» ожидает рейса в Тель-Авив в аэропорту Бангкока

Представители «Би-2» подтвердили данные о вылете Левы в Тель-Авив из Бангкока

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вокалист российской группы «Би-2» Лева (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) в настоящее время находится в аэропорту таиландской столицы Бангкока, ожидая рейс в израильской город Тель-Авив. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музыкального коллектива.

Согласно заявлению, другие участники группы все еще находятся в миграционной тюрьме. Местные правоохранительные органы отказали артистам в согласованном до этого вылете за границу.

«Лева Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», — говорится в публикации.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концентров музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

На следующий день районный суд провинции Пхукет оштрафовал музыкантов на $588. Тогда же Генеральное консульство РФ на Пхукете заявило, что артистам грозит депортация.

Позже в министерстве иностранных дел Израиля сообщили о намерении помочь участникам «Би-2». Ожидалось, что вместо РФ артистов могут депортировать в еврейское государство. Однако после визита сотрудников российского консульства правоохранительные органы Таиланда отказались от этой идеи.

Тем не менее 30 января газета «Известия» опубликовала материал, согласно которому вокалиста коллектива заметили в числе ожидающих рейса в Тель-Авив. Авторы публикации подчеркнули, что Лева отправится в Израиль из Бангкока.

Ранее в Госдуме РФ пригрозили участникам «Би-2» лишением свободы.

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