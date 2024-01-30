Трех участников группы «Би-2» могут депортировать в Россию

Трех участников «Би-2», которые являются исключительно российскими гражданами, власти Таиланда могут депортировать только в Россию. Об этом сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке после посещения его сотрудниками Центра временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции, где находятся артисты.

Отмечается, что у двоих из пятерых граждан РФ есть, помимо российского, паспорта Израиля.

Дипломаты уточнили, что после попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции участники группы не могут быть депортированы без своего согласия. Если гражданин отказывается возвращаться в страну гражданства, то он может оставаться в этом центре 5-10 лет, без его согласия с ним ничего нельзя будет сделать.

Те участники группы, у которых есть два паспорта, могут выбрать куда выехать — в РФ или Израиль. Другие же, имеющие только российское гражданство, могут быть депортированы исключительно в Россию, другой опции нет.

Как уточняла газета «Известия», участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль.

Депортация в Израиль рассматривалась для четырех музыкантов, которые, кроме российского, также имеют гражданство Израиля. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят заявлял, что старается помочь им.

Известно, что пятеро из семи участников являются гражданами России. Фронтмены коллектива въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля.

Участников группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде, местные власти обвинили музыкантов в проведении концерта без разрешения на работу.

Ранее в Госдуме группе «Би-2» пригрозили тюрьмой при возвращении в Россию.