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99-летняя капсула времени поразила историков в Гааге

В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени

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Орас Верне, 1826 год

В понедельник при ремонте здания голландского парламента была обнаружена 99-летняя капсула времени, спрятанная под статуей короля Вильгельма II. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Капсула содержала исторические документы и книги о сражениях голландцев с Наполеоном, включая трехтомник на французском языке о битве при Ватерлоо в 1815 году.

Автором труда является голландский генерал Франсуа де Бас, популярный военный историк начала ХХ века. Открытие капсулы времени ошеломило историков, которые ранее не знали о ее существовании, пишут журналисты.

Мэр Ян ван Занен торжественно открыл капсулу в присутствии прессы, чтобы показать ее содержимое, включая письма, документы и книги. Виллем II в 1815 году командовал нидерландскими войсками в качестве наследного принца и на следующий год прибыл в Санкт-Петербург для свадьбы с великой княжной Анной Павловной, сестрой российского императора Александра I.

В январе стало известно, что в России выставят на аукцион автографы Наполеона. 25 января аукционный дом «Литфонд» выставит на торги два оригинальных документа с подписью французского императора.

Ранее на онлайн-площадках появился трехчасовой «Наполеон» Ридли Скотта.

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