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Часть состава «Би-2» вылетит из Таиланда в Израиль

«Валла»: четверо граждан Израиля в составе «Би-2» вылетят из Таиланда в Израиль

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Четверо участников рок-группы «Би-2», являющиеся гражданами Израиля, вылетят из Таиланда в Израиль 30 января. Об этом сообщает Walla! со ссылкой на 12-й канал. Издание пишет, что три остальных члена группы, вероятно, могут быть депортированы в Россию.

Издание также подчеркивает, что ситуация с музыкантами частично разрешилась после вмешательства министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде. В социальных сетях группы нет пока никакой информации о выезде музыкантов.

Участников группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за организацию концерта без разрешения на работу. Каждого музыканта оштрафовали на сумму около $95 и поместили в изолятор. Российский политик Дмитрий Гудков (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что консул России в Таиланде Владимир Соснов получил поручение по линии своего ведомства из Москвы добиваться депортации музыкантов в Россию.

В 2022 году музыкальный коллектив отказался выступать на Z-концертах в России, после чего его состав покинул страну.

Главные члены «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) и Александр Уман — Лева и Шура — не являются гражданами РФ. У них есть как израильское, так и австралийское гражданство.

До этого СК и Генпрокуратуру попросили возбудить дело против участников «Би-2». Партия ветеранов России направила в СК и Генпрокуратуру письма с просьбой возбудить уголовное дело против участников группы «Би-2», рассказал основатель и председатель партии Ильдар Резяпов. В качестве повода он назвал поддержку музыкантами Вооруженных сил Украины.

Ранее Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу.

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