СК и Генпрокуратуру попросили возбудить дело против участников «Би-2»

Партия ветеранов России направила в СК и Генпрокуратуру письма с просьбой возбудить уголовное дело против участников группы «Би-2», рассказал основатель и председатель партии Ильдар Резяпов. В качестве повода он назвал в беседе с телеканалом «360» поддержку музыкантами Вооруженных сил Украины.

Как утверждает Резяпов, в своих соцсетях музыканты, признанные в России иноагентами, неоднократно сообщали о закупках техники для Украины.

«Мы считаем, что очень важно возбудить уголовное дело [за поддержку терроризма] на данных лиц, пусть отвечают перед законом, — заявил он. —Единственное, что некоторые из звезд имеют второе, иностранное гражданство».

Напомним, участников «Би-2» потребовали задержать по прилете в Россию. Сообщалось, что группу должны в ближайшее время депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. Их задержали на Пхукете за организацию концерта без разрешения на работу и оштрафовали на $588.

Ранее группа «Би-2» прокомментировала свое задержание в Таиланде.