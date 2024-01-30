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Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции

Daily Mail: Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе

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Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супругу наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе, в медучреждении она провела 14 дней. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Издание отмечает, что в ближайшее время Кейт будет восстанавливаться дома, поэтому принимать участие в официальных мероприятиях не планирует по меньшей мере до католической Пасхи, которая будет отмечаться 5 мая.

Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона 16 января. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым.

До этого сообщалось, что короля Великобритании Карла III поместили в ту же больницу, где проходила лечение Кейт Миддлтон.

17 января Букингемский дворец объявил, что король Карл III лег в больницу для лечения увеличенной простаты, из-за этого его публичные мероприятия отложили. Представители дворца также заявляли, что он временно не будет исполнять королевские обязанности.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет после новостей о проблемах в королевской семье.

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