Суд возвратил иск к организаторам «голой» вечеринки Ивлеевой

Таганский районный суд города Москвы возвратил иск к блогерше и телеведущей Насте Ивлеевой о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

По данным Telegram-канала, исковое заявление было возвращено, поскольку из него не следует, что моральный вред истцу, адвокату Александру Трещеву, причинен совместными действиями ответчиков. Трещев имеет право обратиться в суд по месту жительства Ивлеевой.

23 января Трещев подал иск о взыскании моральной компенсации с организаторов «голой» вечеринки у блогера Насти Ивлеевой. Он потребовал взыскать с блогерши в свою пользу компенсацию в размере 1 рубля, а также перечислить в фонд «Защитники Отечества», который занимается поддержкой участников специальной военной операции, «денежные средства в размере 1 миллиарда рублей».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

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