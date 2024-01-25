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Лолита рассказала об отмене всех концертов в Подмосковье

Певица Лолита заявила, что все десять концертов в Подмосковье отменены

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лолита Милявская заявила, что все ее концерты в Подмосковье отменены. Слова артистки передает ТАСС.

Всего в Московской области у Милявской было запланировано десять концертов. Они должны были состояться в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Речь идет о таких городах, как Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево, Подольск, Королев, Раменское и др.

В рамках тура певица также планировала посетить десять других городов России, однако в Новосибирске и Омске уже отказались принимать исполнительницу. Милявская призналась, что не знает, будут ли еще отмены.

28 декабря сообщалось, что активисты общественного движения «Зов народа» потребовали отменить выступление Лолиты в Тюмени из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Они обратились с подобной просьбой к губернатору Тюменской области. Активисты хотят, чтобы руководство Тюменской филармонии отреагировало на участие Лолиты в мероприятии Ивлеевой. Они уверены, что Лолита «совсем не раскаивается», несмотря на публичные извинения.

В тот же день Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой после отмены концертов. Она попросила поклонников не переживать за нее. Артистка считает, что «все от Бога».

Ранее стало известно, что «Би-2» задержали в Таиланде.

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