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Клава Кока рассказала, как попала в полицию при попытке заработать на первый клип

Певица Клава Кока призналась, что мошенничала с проездными ради денег на клип

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Личный архив Клавы Коки

Певица Клава Кока в беседе с kp.ru призналась, что преступала закон ради заработка денег на творчество.

«Помню, раздавала и расклеивала листовки, чтобы хватило на запись в студии! Как попала в полицию, когда в метро пропускала людей за 50 рублей по своей школьной льготой карте. Как писала всем студентам ВГИКа «ВКонтакте», чтобы кто-нибудь снял мне первый клип», — вспомнила Кока.

Артистка призналась, что свои первые видеоролики рассылала с незнакомых страниц случайным людям в соцсетях, чтобы набрать первые просмотры.

Об учебе в институте поведал и рэпер Niletto, который параллельно с вузом работал учителем танцев. По словам артиста, в определенный момент он понял, что музыка ему интереснее, чем обучение на инженерно-экологическом факультете. В связи с этим Niletto отчислился с третьего курса, о чем сейчас жалеет его мать, которая была крайне недовольна этим решением.

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