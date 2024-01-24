В Москве прошла премьера экранизации «Мастера и Маргариты»

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Об этом пишет ТАСС.

«Пять лет работы и сегодня мы встали здесь на суд зрителя», — заявил продюсер фильма Рубен Дишдишян.

Он также поблагодарил съемочную команду фильма, которая насчитывает более 1 тысячи человек. Главные роли сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). По словам артистки, экранизация популярного романа Михаила Булгакова не идентична каноничному сюжету.

«Когда мы знаем и понимаем контекст 1930-х годов, открываются какие-то новые грани этого сюжета, мы больше про это понимаем. И там столько всего, что даже страшно произносить вслух: и про свободу творчества, цензуру, совесть — очень много всего», — уточнила Снигирь.

По сюжету фильма известный писатель оказывается в центре литературного скандала: спектакль по его пьесе отменяют, а коллеги отворачиваются. Тогда автор знакомится с новой музой и берется за роман о загадочном Воланде, теряя связь с реальностью. Действия происходят в Москве 1930-х годов.

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