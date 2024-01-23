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Звезда «Бременских музыкантов» пожаловался на «куриный бульон» в костюме Петуха

Актер Нигамедзянов признался, что сильно потел в костюме Петуха на съемках

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Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Актер Аскар Нигамедзянов, который сыграл Петуха в экранизации «Бременских музыкантов», рассказал «360» о сложностях игры в силиконовом костюме.

«А у меня еще были куриные ноги силиконовые, тоже брали слепки моих ног, и под конец съемочного дня у тебя уже куриный бульон, потому что ты, конечно, потеешь и это все непросто», — пожаловался Нигамедзянов.

По словам артиста, участие в съемках стало для него большим опытом и большой ответственностью, так как шоураннеры работали над ремейком советской классики. Артист понимал, что зрители в любом случае будут сравнивать новый фильм и старый советский мультфильм.

«Ты сразу понимаешь, о ком идет речь, у тебя есть какие-то представления, такие персонажи тебе знакомы. И ты пробуешь интуитивно и используя свои наблюдения как бы нащупать, найти такого персонажа», — рассказал Нигамедзянов о кастинге на роль Петуха.

В январе стало известно, что фильм «Бременские музыканты» собрал 1 млрд рублей в российском прокате на четвертый день после премьеры. Таким образом, картина стала второй в 2024 году, которая преодолела миллиардную отметку после «Холопа-2».

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