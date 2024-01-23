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Кушанашвили вспомнил, как вышел в прямой эфир после избиения

Журналист Кушанашвили заявил, что однажды вышел в эфир «Партийной зоны» после драки

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КАКОВО?!/YouTube

Блогер и журналист Отар Кушанашвили признался в интервью с блогером Антоном Штейном, что его часто били за высказывание собственного мнения.

Кушанашвили вспомнил, как его сильно избили перед эфиром программы «Партийная зона», где он выступал ведущим. Журналист признался, что пришел на съемки в плохом состоянии. У него были выбиты зубы, текла кровь и заплыл глаз. Тогда, как отметил блогер, продюсер Иван Демидов предложил ему два выхода из ситуации.

«(Демидов) сказал мне: «Мы либо пропускаем прямой эфир, чтобы люди удостоверились, что добились своего — запугали тебя. Либо ты в этом уродливом обличии ты появишься и скажешь: «Добрый вечер», — рассказал журналист.

Кушанашвили отметил, что вышел в эфир, чтобы показать, что он не боится обидчиков. Однако во время съемок, по заявлению блогера, у него дрожал голос. Он назвал это своей главной «моральной победой над собой» после службы в советской армии. Журналист заявил, что после окончания эфира в студии ему аплодировали. После этого инцидента телеведущий еще полгода проходил с охраной.

Ранее Кушанашвили высказался о «Слове пацана».

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