Звезда «Эйфории» рассказал о наркозависимости

Актер, звезда сериала о подростках «Эйфория» Доминик Файк рассказал о своей наркозависимости в новом интервью. Беседу с 28-летним артистом опубликовало издание Variety.

По словам Файка, создатель шоу Сэм Левинсон нанял психолога, которая должна была помочь ему оставаться трезвым на съемках второго сезона «Эйфории».

«Верите или нет, я сам тот еще наркоман. И на съемках «Эйфории» мне привели коуча, которая болтала со мной. Просто какую-то рандомную женщину», — вспомнил сыгравший молодого человека с наркозависимостью артист.

Однако, продолжил Файк, женщина не смогла установить с ним контакт.

«У нас не было ничего общего. Похожего прошлого, похожих проблем. Сложно прислушиваться к советам такого человека, не относиться к ним наплевательски», — признался актер и музыкант.

Файк уточнил, что не знает, позовут ли его на съемки третьего сезона проекта.

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