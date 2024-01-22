Журналисты нашли двусмысленное видео с Лолитой

В социальных сетях начали обсуждать видеозапись с участием певицы Лолиты Милявской, которая была снята в апреле 2019 года. Кадры повторно опубликовали в Telegram-каналах «Дядя Слава», Avia.pro, Шоу-Biz и других.

В ролике артистка выражает надежду на открытие дороги для российских артистов на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах. Она также желает своей родине (певица родилась в Закарпатской ССР) всего лучшего и надеется, что Зеленский не сдаст свои позиции.

В сети появилось множество комментариев на эту тему.

Лолита была приглашена на скандальную «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Впоследствии певица неоднократно утверждала в своих видеозаписях, что все, что происходило на мероприятии, является искусством. Но после широкого общественного резонанса и негативных комментариев в социальных сетях выступления с ее участием были исключены из новогодних эфиров, а ее участие в «Зимнем шоу» было отменено. Кроме того, несколько концертов, посвященных 60-летию певицы, в Новосибирске и Омске были отменены.

В своих социальных сетях Лолита заявила, что сейчас живет скромной жизнью пенсионерки, занимается домашним хозяйством и проводит много времени со своей дочерью.

Также Лолита после отмены концертов рассказала, чем собирается зарабатывать на жизнь.

Ранее Ксения Собчак впервые вышла на публику после «голой» вечеринки Ивлеевой.