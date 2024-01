Селена Гомес появилась на «Эмми» вместе с бойфрендом

Певица Селена Гомес на премии «Эмми» познакомила своего бойфренда Бенни Бланко с коллегами по сериалу «Only Murders in the Building». Об этом сообщает TMZ.

Издание опубликовало ряд снимков, сделанных во время мероприятия. На них видно, как Гомес и Бланко общаются с актерами Стивом Мартином и Мартином Шортом. По данным инсайдеров, знаменитости разговаривали перед самым началом гала-концерта. Изначально к коллегам подошла Гомес, приобняв их, а затем артистка представила актерам своего возлюбленного. Источники подчеркивают, что Бланко «отлично поладил» с Мартином и Шортом. Их встреча длилась около пяти минут.

Селена Гомес встречалась с певцом Джастином Бибером с 2010 по 2018 год. Знаменитости несколько раз расставались и сходились. Некоторое время Селена Гомес состояла в отношениях с музыкантом The Weeknd.

В декабре 2023 года певица подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Гомес опубликовала в социальные сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы. Звезды были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough.

Ранее сообщалось, что актриса Фостер скрывала от детей свою профессию.