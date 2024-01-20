Сестра Фриске раскрыла подробности личной жизни

Блогерша Наталья Фриске призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что за ней никто не ухаживает.

Фриске рассказала, что не состоит в отношениях. По словам блогерши, у нее нет поклонников.

«Откуда им взяться? Я постоянно с ребенком и дома», — отметила сестра певицы.

8 апреля 2022 года Фриске родила дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Девушка смогла забеременеть с помощью ЭКО. Она заплатила почти 800 тысяч рублей за процедуру. Блогерша не поддерживает связь с отцом малышки. По словам звезды, мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у Луны стоит прочерк в графе «отец». Девушка объяснила, что пыталась построить отношения с экс-возлюбленным, но у них не получилось. По словам блогерши, они часто ссорились.

В мае 2023 года Фриске рассказала, что планирует забеременеть во второй раз после того, как отдаст дочь в детский сад. Она добавила, что все еще думает, стоит ли заводить также третьего ребенка. Фриске рассказывала, что заморозила несколько яйцеклеток, чтобы вновь стать матерью, и у нее «в запасе» есть разнополые эмбрионы.

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