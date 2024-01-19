Жена Адидаса-младшего рассказала, почему не смотрела «Слово пацана»

Супруга актера Рузиля Минекаева Азиза призналась, что не смотрела сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором ее муж сыграл одну из главных ролей — Адидаса-младшего. Об этом она рассказала в интервью изданию Hello.

По словам женщины, их сыну год, и найти свободное время не так просто. Кроме того, она не смотрит работы мужа без него.

«Да и в принципе я привыкла все смотреть вместе с Рузилем, а на тот момент, когда вышел сериал, у него начались другие съемки — он был занят», — сказала Азиза.

В интервью Минекаев также рассказал о переменах в жизни после выхода «Слова пацана». По словам артиста, ему пришлось стать немного жестче в общении с некоторыми людьми.

«Потому что у многих людей просто нет тормозов. Недавно мы с братьями и дядей сидели в бане, и к нам прямо туда зашел какой-то мужик, которого я в жизни до этого не видел, чтобы сфотографироваться! От этого устаешь и перестаешь церемониться», — признался он.

Ранее актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Валеру Турбо в сериале «Слово пацана», признался, что боится звездной болезни на фоне успеха шоу.