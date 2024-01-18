Японка получила премию Акутагавы за роман, написанный с помощью ChatGPT

В Японии писательница Риэ Кудан получила престижную литературную премию имени Акугатавы за роман, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает NHK.

О том, что 5% книги написаны с помощью чат-бота ChatGPT, японка рассказала только после получения премии.

Судьи отметили, что футуристический роман «Токийская башня сочувствия» получился «практически безупречным» и «универсально хорошим».

Сюжет книги разворачивается в Токио будущего, его основное место действия — башня-тюрьма, которую построил не терпящий преступности архитектор. Тема ИИ регулярно поднимается в книге.

По словам Риэ Кудан, в некоторых частях книги она использует предложенный чат-ботом текст дословно.

ChatGPT, чат-бот на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), был запущен в 2022 году. Он специализируется на быстром создании текстов на заданную тему.

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