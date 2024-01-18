«Обухом по голове»: Валера Турбо рассказал о страхах после «Слова пацана»

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Валеру Турбо в сериале «Слово пацана», признался kp.ru, что боится звездной болезни на фоне успеха шоу.

«Изначально был страх звездной болезни, потому что, когда такая популярность бьет как обухом по голове, ты боишься сломаться. Но держимся, стараемся. Все-таки важно оставаться человеком. Надеюсь, что я не обманываю себя и не стал тем, кем боялся стать», — уточнил Копейкин.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон.

В конце декабря Копейкин намекнул в своем Telegram-канале, что проект не получит второй сезон, словами «ничто не вечно под луной» и «все хорошее имеет свой конец». Он подчеркнул, что проект дал ему очень много полезных для профессии знаний. По словам артиста, этот период стал крайне значимой частью его жизни.

Ранее НТВ ответил на слух об отмене премьеры сериала «Слово пацана».