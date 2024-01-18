Элджей вышел из лейбла Анны Асти после скандальной вечеринки Ивлеевой

Рэпер Элджей тайно вышел из музыкального лейбла Анны Асти после скандальной вечеринки бывшей жены Насти Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным Shot, менеджер Элджея при попытке заказать услуги музыканта уточняет, что артист не причастен к лейблу Fenix Music Label. При этом на официальной странице организации Элджей числится одним из артистов объединения. К тому же, рэпер выступал на балу в честь открытия лейбла в Москве. Сейчас Элджей отдыхает в Таиланде, а за корпоратив просит 4 миллиона рублей плюс условия райдера.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетил Филипп Киркоров, Анна Асти, Лолита, Ксения Собчак, Джиган и Оксана Самойлова, а также многие другие знаменитости. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Мероприятие вызвало большой скандал, а участников вечера раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. Тем не менее спустя некоторое время в адрес участников мероприятия стали приходить жалобы, а самих звезд стали «отменять» организаторы концертов и продюсеры телешоу.

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