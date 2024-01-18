Бывшая жена Ченнинга Татума беременна третьим ребенком

Бывшая жена знаменитого актера Ченнинга Татума Дженна Деван беременна третьим ребенком в новом браке, который она заключила в 2020 году. Об этом экс-возлюбленная Татума сообщила в социальной сети.

Ченнинг Татум и Дженна Деван встретились на съемках фильма «Шаг вперед» и у них быстро завязались отношения. Но после 12 лет вместе пара объявила о разводе в 2018 году. Сообщается, они продолжают общаться ради своей дочери.

Татум в начале отношений подшучивал над Деван, что она не хочет за него замуж. Через год после первой встречи он сделал ей предложение, хотя раньше говорил, что не захочет никогда жениться. У пары родилась дочь Эверли в 2013 году.

У Татума после развода была череда романов, пока он не встретил Зои Кравиц. Осенью 2023 года их друзья говорили, что они вскоре должны пожениться.

В 2020 году Дженна Деван вышла замуж за отца своего второго ребенка Стива Кази. Обручальное кольцо с бриллиантом внушительных размеров Деван показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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