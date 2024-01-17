Дмитрий Певцов раскритиковал фильм «Бременские музыканты»

Актер и музыкант Дмитрий Певцов раскритиковал в беседе с News.ru фильмы «По щучьему велению» и «Бременские музыканты».

Певцов заявил, что проекты некачественные, и в них отсутствует оригинальность. Артист назвал «Бременские музыканты» «печальной попыткой» переиначить известный одноименный мультфильм.

Певцов также заявил, что фильм «По щучьему велению» стал «извращенной и вывернутой наизнанку попыткой» рассказать русские сказки. Актер считает, что обе картины сделаны плохо, несмотря на успех в прокате. Он выразил беспокойство из-за того, что зритель ходит на такое кино.

«Мне не нравится, что их обманывают таким образом, но, к сожалению, вот есть такая история. Человек, который заплатил деньги, он не хочет чувствовать себя идиотом. И он будет смотреть до конца, будет мучиться и будет пытаться понять, что же в этом фильме хорошего, что так зазывают на него телевизор и все на него бегом бегут», — заявил Певцов.

В январе стало известно, что фильм «Бременские музыканты» собрал 1 млрд рублей в российском прокате на четвертый день после премьеры. Таким образом, картина стала второй в 2024 году, которая преодолела миллиардную отметку после «Холопа-2».

Ранее кинокритик объяснил успех второй части «Холопа» в российском прокате.