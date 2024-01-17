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Создатель «Воздуха» рассказал, каково было работать с женой: «Я ее боюсь»

Режиссер «Воздуха» Герман-младший заявил, что ему было тяжело работать с женой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Режиссер фильма «Воздух» Алексей Герман-младший признался, что ему было тяжело работать на одном проекте с супругой, художницей Еленой Окопной. Его слова передает kp.ru.

«Она очень ответственная, а я ее боюсь. Она очень внимательно подходит ко всему, кричит на меня», — признался постановщик.

В то же время он заявил, что работа супруги эффективно сказывается на самом проекте. Режиссер отметил, что Окопная тщательно следит за каждой строчкой на костюме, пытаясь сделать так, чтобы она соответствовала реальности.

Кроме того, Герман-младший посетовал на то, что у него не получается отключаться от работы дома.

«Ты всегда в эмоциональном и физическом напряжении. То артист заболел, то у самолета пробило крылья. Сложно удержать картину на плаву, она все время тонет», — отметил кинематографист.

16 января в кинотеатре «Октябрь» показали военную драму «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего о мужественных женщинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Токио осенью 2023 года.

Ранее внучка Талызиной вспомнила, как побежала под танк на съемках фильма.

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