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«Я его оправдывала»: Наталья Сенчукова о словах Галкина после эмиграции

Певица Наталья Сенчукова призналась, что была шокирована словами Галкина

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наталья Сенчукова на шоу RTVI «Легенда» призналась, что была в шоке от высказываний Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) после эмиграции из России.

«Я с детства ее (Аллу Пугачеву — «Газета.Ru») любила. Потом мы общались, у нас было и с Галкиным [общение]… Мы, конечно, были просто в шоке, когда, значит, услышали, что пишет Галкин… Я даже его оправдывала, писала ему: «Посмотри, ты не туда смотришь. Это же не то написано, там затерто, а ты это выставляешь!» — подчеркнула Сенчукова.

К мнению артистки присоединился ее муж, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин. Он осудил Аллу Пугачеву за слова о «холопах и рабах» и заверил, что их с Сенчуковой политическая и гражданская позиция «не наигранная». Исполнительница возмутилась позиции некоторых знаменитостей, которые говорят, что «не разобрались» до конца в конфликте между Россией и Украиной.

«Ты же взрослый человек, чего сразу ляпать-то, да? Они никогда не были на Донбассе — им по фигу было, а мы были. Мы общались с людьми с этими, понимаете. А они не ездили никуда», — резюмировала Сенчукова.

Ранее жена Кологривого вступилась за актера после критики.

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