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Митя Фомин рассказал, как относится к попавшим на эстраду через постель

Певец Митя Фомин пошутил, что завидует попавшим на эстраду через постель

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин шуточно ответил на вопрос о том, как относится к звездам, которые попали на эстраду через постель. Его слова передает kp.ru.

«С завистью!» — заявил бывший участник группы Hi-Fi.

Он также признался, что часто занимается самокопанием: перекраивает сценарий прошлого, чтобы понять, как можно было поступить в той или иной ситуации.

«И как только мой воображаемый результат не встает в трафарет предлагаемого, я начинаю сильно расстраиваться. Понимаю, что нужно работать с психологом, но просто времени нет...»— отметил артист.

В то же время Фомин уверен, что с годами его жизнь будет все лучше. Он пояснил, что считал ренессансом жизнь после 50 лет, но как только достиг того же возраста, то осознал свою неправоту.

«Я смотрю на людей, которые в 100 лет еще прекрасно себя чувствуют, и мне становится интересно жить», — добавил исполнитель.

До этого Фомин не исключил возможное объединение группы Hi-Fi вместе со старыми участниками коллектива. Исполнитель также отметил, что не жалеет об отданных группе Hi-Fi 10 годах, назвав их лучшим временем в своей жизни.

Ранее сообщалось, что Дава попал в ураган на Маврикии.

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