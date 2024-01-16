Житель Москвы приобрел билеты в театр за 500 тыс. рублей и был обманут

Москвич приобрел билеты в один из столичных театров за полмиллиона рублей и был обманут мошенниками. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным издания, мужчина связался со злоумышленниками на сайте о продаже билетов в культурные учреждения. Затем он перевел им 45 тыс. рублей, а потом взял еще билеты. Всего москвич потратил 555 тыс. рублей.

Источник РЕН ТВ подчеркивает, что житель Москвы не получил билетов. Сейчас полиция проводит проверку по делу.

В 2023 году «Газета.Ru» сообщала со ссылкой на данные аналитиков CloudPayments, что россияне стали чаще покупать билеты в театр через театральные агентства. Средний чек вырос на 4%, с 3 037 руб. до 3 173 руб.

15 января в Москве задержали троих мошенников, укравших детское питание на 100 млн рублей. Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одна из сотрудниц головного офиса крупной торговой сети имела доступ к заказу подарочных карт у одного из партнеров компании.

Ранее сообщалось, что Нагиев планирует сделать из своего имени бренд.