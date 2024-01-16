Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*

Бритни Спирс удалила свой Instagram, где показывала откровенные танцы с ножами

close
100%
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Именно там она выставляла для публики видео со странными полуобнаженными танцами с ножами.

Ранее бывшая поп-звезда гневно отвергла слухи о возвращении в шоу-бизнес и заявила, что этому не бывать никогда.

Сейчас Бритни Спирс 42 года. Согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Бритни Спирс продала более 100 миллионов копий своих альбомов по всему миру, а вместе с проданными синглами — свыше 200 миллионов пластинок. Ее дебютный альбом …Baby One More Time был продан тиражом 30 миллионов экземпляров, а второй — Oops!… I Did It Again — тиражом 26 миллионов копий.

21 февраля 2022 года Спирс подписала контракт на 15 миллионов долларов на написание и издание книги мемуаров. 11 апреля того же года знаменитость объявила, что ожидает третьего ребенка. В мае 2022 года певица и ее жених Сэм Асгари сообщили через соцсети о выкидыше. Тем не менее 9 июня поженились.

Но уже в августе 2023 года стало известно, что певица разводится со своим мужем иранского происхождения.

В конце декабря Бритни Спирс ограбили.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами