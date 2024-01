Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*

Певица Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Именно там она выставляла для публики видео со странными полуобнаженными танцами с ножами.

Ранее бывшая поп-звезда гневно отвергла слухи о возвращении в шоу-бизнес и заявила, что этому не бывать никогда.

Сейчас Бритни Спирс 42 года. Согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Бритни Спирс продала более 100 миллионов копий своих альбомов по всему миру, а вместе с проданными синглами — свыше 200 миллионов пластинок. Ее дебютный альбом …Baby One More Time был продан тиражом 30 миллионов экземпляров, а второй — Oops!… I Did It Again — тиражом 26 миллионов копий.

21 февраля 2022 года Спирс подписала контракт на 15 миллионов долларов на написание и издание книги мемуаров. 11 апреля того же года знаменитость объявила, что ожидает третьего ребенка. В мае 2022 года певица и ее жених Сэм Асгари сообщили через соцсети о выкидыше. Тем не менее 9 июня поженились.

Но уже в августе 2023 года стало известно, что певица разводится со своим мужем иранского происхождения.

В конце декабря Бритни Спирс ограбили.

