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В Калужской области пройдет фестиваль «Архстояние»

Фестиваль «Архстояние» стартует 26 июля 2024 года

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Пресс-служба фестиваля «Архстояние»

В Калужской области состоится фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Архстояние» пройдет с 26 по 28 июля 2024 года в арт-парке Никола-Ленивец. Темой фестиваля стали «Мы». Под ними подразумеваются люди, которые создавали социум арт-парка.

«От волонтеров, дачников и бернеров до спортсменов-любителей, местных предпринимателей и фанатов электронной музыки. Самые разные люди, просто и беззаветно преданные этому месту. Это все мы, истинный социум Никола-Ленивца. В каком-то смысле объединение столь разных социальных групп напоминает процесс возникновения города», — сообщили в пресс-службе фестиваля.

На данный момент открыт сбор заявок на участие в программе кэмпов. К участию приглашаются сообщества, объединенные интересом к искусству, спорту, образованию, совместному отдыху, природе, медитации, саморазвитию, музыке и другим опытам.

Как отмечают в пресс-службе, к рассмотрению принимаются заявки на временные проекты с активностями свободного формата: от творческих до функциональных, несущих практическую, сервисную или развлекательную функцию для гостей «Архстояния».

Подать заявку на участие можно до 15 февраля, а до 1 апреля будет идти прием конкурсных проектов.

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