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Анна Пересильд рассказала, как попала на кастинг в «Слово пацана»

Актриса Пересильд призналась, что еле выучила текст к пробам в «Слове пацана»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Пересильд в интервью Лауре Джугелии призналась, что случайно попала на кастинг в сериал «Слово пацана», где сыграла Айгуль.

«На самом деле, я совершенно случайно поехала с мамой на фестиваль «Короче», который проходил в Калининграде. Там мы пересеклись с нашим режиссером Андреем Николаевичем (Жора Крыжовников) на открытии. Я не была с ним знакома, но я видела его работы. Я не узнала его, но очень им впечатлилась», — вспомнила Пересильд.

Она отметила, что режиссер рассказывал ей про свой грядущий проект о казанских подростках. Пересильд не стала сильно вдаваться в подробности, но попросила агента устроить ей кастинг на роль. Спустя некоторое время 14-летнюю артистку пригласили на пробы.

«На пробах даже не было режиссера. Я была очень уставшей в тот день. Еле выучила текст в дороге, но в итоге все срослось», — рассказала актриса.

Она уточнила, что шоураннеры пригласили ее на роль на следующий же день, хотя обычно это занимает 1-2 недели.

Ранее Айза намекнула, что за ней ухаживает «любимый бывший» Водонаевой.

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