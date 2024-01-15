Рэпер похвастался преступлениями в песне и получил два пожизненных срока

В Канаде рэпер T-Sav (настоящее имя Тайрел Нгуен) получил два пожизненных срока после признания в преступлениях, сделанном в одной из своих песен. Об этом сообщает CBC.

Верховный суд Британской Колумбии признал Нгуена виновным после того, как экспертиза изучила его трек о разборках между двумя канадскими бандами — The Brothers Keepers и The Red Scorpions.

В тексте Нгуен похвастал, что в 2017 году участвовал в нападении на другую банду, после чего двое, включая случайного прохожего — студента, не выжили.

Большую часть показаний против Нгуена дал информатор, которого телеканал называет «другом, жившим в доме семьи Нгуен в Суррее до ссоры с осужденным в 2019 году».

Накануне ряд общественных организаций возмутились новой песней «Vultures» рэпера Канье Уэста.

В ней исполнитель заявил, что его нельзя считать антисемитом, так как он вступал в связь с еврейкой.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать иск певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин) к «Лиге безопасного интернета» и главе этой организации Екатерине Мизулиной на 1 миллион рублей.