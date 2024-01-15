Джигурда встал перед Волочковой на колени и сорвал с балерины штаны

Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда вновь оказались в центре скандала после появившегося в сети видео. Пользователи выражают негодования и насмехаются над выходкой артистов.

Сейчас Волочкова находится на Мальдивах, где отдыхает уже больше недели. Во время отдыха балерины в сети появилось скандальное видео, где бывшая прима танцует с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце Джигурда встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

В социальных сетях под видео появилось множество комментариев. Многие пользователи написали, что испытали шок от увиденного, часть из них призывает принять меры. Часть публики посочувствовала дочери Волочковой. Общественное мнение разделилось, одни сочли произошедшее развлечением, другие — недопустимым скандалом.

Часть пользователей возмущена, что в случае с Настей Ивлеевой артистов ждало наказание, но в ситуации с Волочковой и Джигурдой никакие меры не принимаются, хотя подается недопустимый пример для общества, при этом связанный с приемом алкоголя.

Ранее Волочкова активно отвечала хейтерам, что ее финансовые возможности позволяют ей наслаждаться роскошными путешествиями, в то время как комментаторы живут исключительно в трущобах.

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