Звезда шоу «Голос.Дети» был госпитализирован с переломом позвоночника после ДТП

Певец и участник шоу «Голос.Дети» Вадим Якушев попал в ДТП. Об этом сообщила его мать в беседе с изданием «СтарХит».

ДТП произошло 30 декабря на трассе М-4 «Дон», когда артист ехал в Пятигорск на семейный праздник. В машину 20-летнего Якушева врезался белый «Мерседес-Бенц». Артист был госпитализирован с переломом позвоночника, ушибами головного мозга и прочими серьезными травмами. Вместе с ним в больницу доставили его мать и еще трех пассажиров.

По словам матери Якушева, на данный момент певец продолжает лечение в больнице. Артист находится в сознании. Он может двигать руками и ногами. Врачи прогнозируют, что восстановление исполнителя займет несколько месяцев.

«Пытаюсь решить вопросы с государственными органами и виновником в Воронеже. Сын уже 16 дней здесь в больнице. «Мерседес» виноват, вылетел с разворота не в свою полосу», — заявила мать певца.

Как отметило издание, сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области начали проверку по делу. Они пытаются установить все обстоятельства и причины происшествия.

Вадим Якушев принял участие в пятом сезоне шоу «Голос. Дети». Он покинул программу на этапе Поединков.

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