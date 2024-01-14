Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Слова пацана» высказалась о втором сезоне сериала

Актриса Анна Пересильд: «Слово пацана» должно закончиться на первом сезоне

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», высказалась о продолжении шоу. Своим мнением 14-летняя звезда поделилась в беседе Лаурой Джугелией, опубликованной на YouTube.

«Лично мое мнение — сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — призналась актриса.

Однако Джугелия в выпуске подчеркнула, что на момент записи интервью ни журналистка, ни сама Пересильд не смотрели финальную серию сериала.

В конце декабря режиссер Жора Крыжовников в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул, что шоураннеры «Слово пацана» обсуждают второй сезон проекта.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал совместный снимок Крыжовников.

21 декабря 2023 года вышел в сеть последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», серию можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

Ранее сообщалось, что Милош Бикович сыграет в новом сезоне сериала «Белый лотос».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами