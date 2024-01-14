Звезда «Слова пацана» высказалась о втором сезоне сериала

Актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», высказалась о продолжении шоу. Своим мнением 14-летняя звезда поделилась в беседе Лаурой Джугелией, опубликованной на YouTube.

«Лично мое мнение — сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — призналась актриса.

Однако Джугелия в выпуске подчеркнула, что на момент записи интервью ни журналистка, ни сама Пересильд не смотрели финальную серию сериала.

В конце декабря режиссер Жора Крыжовников в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул, что шоураннеры «Слово пацана» обсуждают второй сезон проекта.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал совместный снимок Крыжовников.

21 декабря 2023 года вышел в сеть последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», серию можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

Ранее сообщалось, что Милош Бикович сыграет в новом сезоне сериала «Белый лотос».