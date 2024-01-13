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Сергей Безруков рассказал о своих самых неожиданных ролях в кино

Актер Сергей Безруков признался, что не мечтал сыграть Высоцкого и Годунова

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«Ленфильм»

Актер Сергей Безруков в интервью ТАСС признался, что до сих пор мечтает о некоторых ролях в кино или театре.

«Пока ты мечтаешь, ты занимаешься искусством. Та самая роль может прийти совершенно неожиданно. Возможно, не то, о чем ты мечтаешь, — но что-то не менее интересное. Тут нужно быть открытым и не ставить точку. Я не мечтал о Годунове, мне предложили, я прошел пробы, меня утвердили. И о Высоцком не мечтал», — подчеркнул Безруков.

По словам звезды, он еще не остыл к своей профессии. Безруков заверил, что до сих пор «горит» от работы как в театре, так и в кино. Артист отметил, что снялся в сериале про знаменитого советского адвоката Плевако, который был знаменит тем, что мог оправдать подсудимого на спор за пять минут. Актер даже пригласил своих студентов из Московского Губернского театра в качестве артистов массовки, чтобы те получили опыт на съемках проекта Алексея Учителя.

«Не все, но большинство моих студентов здесь снимались, даже в массовых сценах. Это важно, чтобы увидеть кинопроцесс изнутри. Понять, что здесь важны терпение и выдержка, которые нужно в себе воспитывать. Не каждый выдержит, потому что артист массовых сцен — это каторга», — резюмировал Безруков.

Ранее стало известно, когда выйдет новый сериал по сценарию Минаева.

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