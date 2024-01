Пентагон отказался признавать Тейлор Свифт своим тайным оружием

Представитель Пентагона Сабрина Сингх опровергла предположение о том, что певица Тейлор Свифт работает на министерство обороны США. Ее слова передает Politico.

«Что касается этой конспирологической теории, то мы собираемся избавиться от нее (в оригинале — «we are going to shake it off»)», — сказала Сингх, тем самым сделав отсылку к песне Свифт «Shake It Off».

Недавно ведущий Fox News Джесси Уоттерс в эфире предположил, что успех поп-звезды Тейлор Свифт может быть «прикрытием для тайной политической программы». Он назвал исполнительницу активом Пентагона для борьбы с дезинформацией в интернете. В качестве доказательств Уоттерс поделился роликом с конференции 2019 года Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО, в котором Свифт приводят как пример влиятельного человека.

В ноябре 2023 года сообщалось, что президент Байден перепутал Бритни Спирс и Тейлор Свифт в день своего 81-летия. Он заявил, что слушателям трудно достать билет на «тур Бейонсе Renaissance или тур Бритни». Однако, по-видимому, американский лидер имел ввиду мировое турне исполнительницы Свифт.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт не оценила шутку ведущего «Золотого глобуса» о ее новом романе.