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В Таиланде отменили концерты Руслана Белого*

Комик Руслан Белый сообщил об отмене концертов в Таиланде и Индонезии

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Алексей Киселёв/Vk.com/ruslanbeliy_vk

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в интервью с юмористом Сергеем Матросовым, что его концерты в Таиланде и Индонезии отменили.

«Как похожи эти отмены с российскими. Я имею в виду, что тебе не присылают никакую официальную бумажку. Просто говорят: «Не проводите, а то вот узнаете», — рассказал комик.

Белый предположил, что отмена произошла по политическим мотивам. По его словам, российское консульство обратилось к местным властям с требованием не допускать «нежелательных» артистов к выступлениям.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В сентябре 2023 года министерство юстиции России внесло Руслана Белого в реестр иноагентов. В нем заявили, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Ранее звезда сериала «Слова пацана» отказался от работы в театре.

*  признан в РФ иностранным агентом
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